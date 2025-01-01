Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf der Jagd

SAT.1Staffel 7Folge 50
Auf der Jagd

Auf der JagdJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 50: Auf der Jagd

22 Min.Ab 12

Wettlauf mit dem Tod: Die Freundinnen Michelle und Silvia finden sich nach einer langen Disconacht gefesselt in einer Waldhütte wieder. Sie versuchen zu fliehen, doch ihr Peiniger ist ihnen dicht auf den Fersen. Die Jagd endet tödlich: Michelle wird brutal erschossen und Silvia verschwindet spurlos ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen