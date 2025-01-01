Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ist Blut dicker als Wasser?

SAT.1Staffel 7Folge 60
Ist Blut dicker als Wasser?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 60: Ist Blut dicker als Wasser?

22 Min.Ab 12

Die Hebamme Vanessa Fritsche liegt ermordet im Hinterhof eines Krankenhauses. Sie hatte vor zwei Jahren im Kreißsaal zwei neugeborene Babys vertauscht und damit eine Familientragödie ausgelöst. Ein überzeugendes Motiv für beide Ehepaare oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld?

