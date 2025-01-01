Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gekreuzigt

SAT.1Staffel 7Folge 66
Folge 66: Gekreuzigt

22 Min.Ab 12

Zwei Prostituierte werden kurz hintereinander tot im Wald aufgefunden. Beide Leichen weisen seltsame Wundmale an Händen und Füßen auf. Haben die brutalen Morde einen religiösen Hintergrund? Oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?

