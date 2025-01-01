Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Hintergangen
22 Min.Ab 12
Roman Gärtner wird Opfer eines Raubmordes - der Täter hat sämtliche Wertsachen mitgehen lassen. Damit nicht genug: Auch seine Tochter Anna scheint wie vom Erdboden verschluckt. Ist sie ebenfalls ein Opfer oder gar die Täterin?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1