Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Natürliche Auslese

SAT.1Staffel 7Folge 80
Folge 80: Natürliche Auslese

22 Min.Ab 12

Der Bauunternehmer Jörg Bachmann plant den Bau eines Einkaufszentrums in einem beliebten Waldgebiet. Militante Umweltschützer versuchen mit aller Macht, dieses Vorhaben zu verhindern. Kurze Zeit später wird Bachmann tot auf einem Misthaufen gefunden ...

