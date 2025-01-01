Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Freunde fürs Leben
22 Min.Ab 12
Nach einem Routineflug verschwindet der Pilot Lars Seibold spurlos. Seine Ehefrau Andrea ist verzweifelt, niemand weiß, was passiert ist. Als die Kommissare eine Pistole im Haus des Vermissten finden, schwinden die Hoffnungen, den 32-Jährigen lebend zu finden, dramatisch ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1