Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Im Netz der Rache
22 Min.Ab 12
Sarah Amiri behauptet, in ihrem Keller eine tote Frau gefunden zu haben. Doch als die Polizei erscheint, ist die Leiche verschwunden. Die Kommissare sind ratlos - haben sie es nur mit einer Verwirrten zu tun oder versucht jemand, einen Mord zu vertuschen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1