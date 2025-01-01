Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Das Traumpaar
22 Min.Ab 12
Es sollte die schönste Nacht in ihrem Leben werden, aber sie endet für viele junge Menschen mit einer Tragödie: Die Schülerin Rebecca Preuß wird beim Abiball auf der Toilette erdrosselt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1