Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schmutzige Gedanken

SAT.1Staffel 7Folge 91
Schmutzige Gedanken

Folge 91: Schmutzige Gedanken

22 Min.Ab 12

Gloria Schiller, Verkäuferin in einem Sexshop, wird erstochen in einer Videokabine aufgefunden. Ist sie das zufällige Opfer eines Sexualtäters, oder war es ein gezielter Anschlag? Um den Täter zu finden, begeben sich die Kommissare in die Abgründe sexueller Fantasien ...

SAT.1
