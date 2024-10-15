Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schweinebande

SAT.1Staffel 8Folge 101vom 15.10.2024
Folge 101: Schweinebande

22 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Tod im Schlachthof - Stefan Wolters wird erfroren in einem Kühlraum aufgefunden. Zuvor wurde der junge Mann niedergeschlagen und eingesperrt. Was wollte er in dieser Nacht im Schlachthof, und warum musste er so qualvoll sterben?

SAT.1
