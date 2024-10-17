Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dreckiges Geschäft

SAT.1Staffel 8Folge 116vom 17.10.2024
Folge 116: Dreckiges Geschäft

22 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Das Leben auf der Straße endete für die Punkerin Lilly Reichel zwischen Müllsäcken. Die erste Spur führt zu einem dubiosen Streetworker. Doch er ist nicht der einzige, den die Kommissare auf der Liste haben. Ein verzwickter Fall mit einer bösen Überraschung.

