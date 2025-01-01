Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Teufel im Detail

SAT.1Staffel 8Folge 118
Der Teufel im Detail

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 118: Der Teufel im Detail

22 Min.Ab 12

Eine Obdachlose verschwindet spurlos. Zur selben Zeit wird die Unternehmerin Anna Feldmann Opfer eines Raubmordes. Als die Kommissare auf eine Verbindung zwischen den beiden Frauen stoßen, blicken sie hinter die trügerische Fassade eines unfassbar kaltblütigen Verbrechens.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

