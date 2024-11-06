Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Abgesahnt
22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Die Bankangestellte Linda Jeschke wird brutal erstochen. Anfangs gehen die Kommissare von einem persönlichen Motiv des Täters aus. Doch im Laufe der Ermittlungen kommen die Kommissare einem großangelegten Betrug auf die Spur, der jederzeit ein weiteres Opfer fordern kann.
