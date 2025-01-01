Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 153
22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Mia Bendach wird entführt. Die bizarre Forderung des Entführers: Innerhalb der nächsten 60 Minuten soll ihr Vater einen ihm unbekannten Menschen töten, ansonsten stirbt Mia. Können die Kommissare das Mädchen retten und ein Blutbad verhindern?

