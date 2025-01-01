Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 159: Zeig mir die Sterne
22 Min.Ab 12
Tod unterm Sternenhimmel: Die Studentin Julia Gräfe wird erdrosselt in einem Planetarium aufgefunden. Neben ihr liegt der mit Drogen vollgepumpte Felix Kaufmann. Hat er sie im Drogenrausch getötet oder ist auch er einem kaltblütigen Täter zum Opfer gefallen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1