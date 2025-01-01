Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Auf leisen Pfoten
22 Min.Ab 12
In das Anwesen der wohlhabenden Familie Landwehr wird in einer Nacht- und Nebelaktion eingebrochen. Am nächsten Morgen wird die erfolgreiche Geschäftsfrau Luzia Landwehr tot im Garten aufgefunden. Die Kommissare müssen klären, warum sie sterben musste und was es mit der Farbbeutelattacke auf ihr Haus auf sich hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1