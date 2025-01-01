Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Steif gefroren

SAT.1Staffel 8Folge 167
Steif gefroren

Steif gefrorenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 167: Steif gefroren

22 Min.Ab 12

Der Tantrameister Lakshmi Ananad wird erfroren, gefesselt und mit einem Slip auf dem Kopf in einem Park aufgefunden. Schnell wird klar: Der Tote war kein Kostverächter und schlief mit all seinen Kundinnen. Auf der Suche nach dem Täter verfangen sich die Kommissare in einem Netz aus liebestollen Ehefrauen und eifersüchtigen Ehemännern ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen