Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Tödliche Emotion
22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Der 17-jährige Nils wird in einer Betonwanne einbetoniert und stirbt einen grausamen Tod. Die Kommissare begeben sich auf Spurensuche und stoßen dabei auf orientierungslose Teenies aus kaputten Familien ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1