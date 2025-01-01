Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Aufgeblasen
23 Min.Ab 12
Die Studentin Sandy Meier ist verschwunden, und ihre Mutter ist sich sicher, dass Ihrer Tochter etwas zugestoßen ist. Die Vermutung wird zur traurigen Wahrheit, denn wenig später taucht Sandys Leiche in der Rechtsmedizin der Universität Duisburg auf. Was ist passiert, und wie kam das Mädchen in die Leichenhalle?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
