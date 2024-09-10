Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Szenen einer Ehe
22 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Für Konstantin Schellenbach bricht eine Welt zusammen, als seine Frau Stefanie ihn verlässt: Er dreht durch und entführt sie in einem Taxi. Für Stefanie beginnt eine Irrfahrt der Angst und Verzweiflung durchs Ruhrgebiet.
