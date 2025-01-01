Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Geheimnis eines Engels
22 Min.Ab 12
Blutverschmiert und verwirrt wird das Partygirl Friederike Steinbüchel von einer Polizeistreife aufgegriffen - sie kann oder will nicht sagen, was mit ihr geschehen ist. Wenige Tage darauf wird die Leiche eines Mannes auf einem Schrottplatz entdeckt. Hat der Mord etwas mit dem verstörten Zustand des Mädchens zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1