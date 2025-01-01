Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Der Melonenmann
22 Min.Ab 12
Der Geldeintreiber Ralf Kniebel liegt erwürgt in einer Schrottpresse. Zur gleichen Zeit wird die Prostituierte Britta Färber erschlagen aufgefunden. Zufall oder haben die beiden Morde etwas miteinander zu tun? Die erste Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
