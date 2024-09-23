Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Entzugserscheinungen
22 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Lucy vermisst ihre Freundin Paula Breuer und sucht Hilfe bei ihrem ehemaligen Babysitter und Nachbarn Bernie Kuhnt. Was zunächst wie ein Familiendrama aussieht, entpuppt sich als Trip durch die Drogenhölle ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1