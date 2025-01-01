Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Leise rieselt der Schnee
22 Min.Ab 12
Der Trucker Ronny Diebisch liegt erstochen in seinem Lkw - einzige "Zeugin" ist seine Sexpuppe Mandy. Die Kommissare stoßen bei ihr auf verräterische Spuren ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
