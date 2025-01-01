Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 71
Folge 71: Mein Herz schlägt rechts

23 Min.Ab 12

Ali Yüksel hatte ein Geheimnis und anscheinend wurde ihm genau das zum Verhängnis: Erschlagen wird er im Hinterhof seines Dönerladens gefunden. Ist die Tat der traurige Höhepunkt eines Familienstreits oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld?

SAT.1
