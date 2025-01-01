Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Auf keiner Seite
22 Min.Ab 12
Bei einem Sondereinsatz des Drogendezernates wird die Polizistin Eva Jäger angeschossen und entführt. Der Ermittler Thomas Bossmann ist verzweifelt: Sie ist nämlich seine neueste Flamme. Mit der Suche nach den Tätern beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1