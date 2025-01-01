Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf keiner Seite

SAT.1Staffel 8Folge 72
Folge 72: Auf keiner Seite

22 Min.Ab 12

Bei einem Sondereinsatz des Drogendezernates wird die Polizistin Eva Jäger angeschossen und entführt. Der Ermittler Thomas Bossmann ist verzweifelt: Sie ist nämlich seine neueste Flamme. Mit der Suche nach den Tätern beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...

SAT.1
