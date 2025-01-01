Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Keine Polizei!
23 Min.Ab 12
Mia Dahl liegt gefesselt und geknebelt in einem Kellerraum. Die Ermittlungen der Kommissare laufen auf Hochtouren, doch noch ahnen sie nicht, dass einer der Verdächtigen ein falsches Spiel spielt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1