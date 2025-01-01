Dies war nur der erste StreichJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Dies war nur der erste Streich
23 Min.Ab 12
Marianne Kleiber wird auf einer Kundentoilette eines Supermarktes ertränkt - am Tatort der Spruch: "Dies war nur der erste Streich ..."
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1