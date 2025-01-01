Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Da waren's nur noch zwei

SAT.1Staffel 8Folge 80
Folge 80: Da waren's nur noch zwei

22 Min.Ab 12

Ein Obdachloser stürzt von einer Brücke und stirbt, aber was hat es mit den 100.000 Euro auf sich, die auf den Toten nieder regnen? Auf der Suche nach der Herkunft des Geldes stoßen die Kommissare auf einen längst vergangenen Raubüberfall und eine verschwundene Beute von 1,5 Millionen Euro.

