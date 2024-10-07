Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 89vom 07.10.2024
22 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Harald Schneider hat Pech: Sein Kiosk wird innerhalb kürzester Zeit zweimal von einer Mädchen-Gang überfallen. Kurze Zeit später findet ein Jogger eines der Mädchen tot im Park. Harald beteuert seine Unschuld ...

