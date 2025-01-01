Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entspanntes Leben

SAT.1Staffel 8Folge 94
Entspanntes Leben

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 94: Entspanntes Leben

22 Min.Ab 12

Der einst so erfolgreiche Geschäftsmann Robert Kraus stirbt überraschend bei einer Yogastunde. Unfall oder Mord? Während die Kommissare dem Geheimnis auf den Grund gehen, geschehen im Präsidium merkwürdige Dinge.

SAT.1
