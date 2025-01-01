Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Herzenswunsch
23 Min.Ab 12
Der Grafikdesigner Ingo Kunz wird niedergestochen. Verdächtig sind die zahlreichen Affären des Lebemanns. Doch dann finden die Kommissare Drogen und einen 500-Euro-Schein am Tatort.
