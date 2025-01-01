Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 98
Folge 98: Privatdetektei Krüger

23 Min.Ab 12

Der Privatdetektiv und ehemalige Polizist Karsten Krüger wird erschossen aufgefunden. Beim Eintreffen der Kommissare flüchtet ein Motorradfahrer vom Tatort. Hatte der Detektiv eine zu heiße Spur oder kostete ihn seine Spielsucht das Leben?

SAT.1
