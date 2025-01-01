Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Abgerutscht
22 Min.Ab 12
Der Geschäftsmann Gerhard Brandt wird erschossen in der Nähe des Straßenstrichs aufgefunden. Alles nur ein Missverständnis, oder suchte der verheiratete Mann tatsächlich bei den Prostituierten Befriedigung für seine absonderlichen Sexualpraktiken? Die Ermittlungen sind im vollen Gange, als plötzlich eine zweite Leiche auftaucht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1