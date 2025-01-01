Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Liebesdoppel
22 Min.Ab 12
Nadja Bauer und Kim Seidel prostituieren sich neben dem Studium. Doch ihr sündiges Hobby wird ihnen zum Verhängnis. Nach einer Sexorgie werden die beiden Studentinnen ermordet aufgefunden. Lügen, Intrigen und schmutzige Geheimnisse sind nur der Anfang eines kuriosen Falls.
