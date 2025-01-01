Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Die Chance seines Lebens
22 Min.Ab 12
Bernie Kuhnt wird in eine alte Lagerhalle gelockt und dort hinterrücks niedergeschlagen. Kurze Zeit später erwacht der Kommissar und muss hilflos mit ansehen, wie ein Unbekannter einen Mitgefangenen hinrichten will.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1