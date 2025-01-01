Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Treibjagd

SAT.1Staffel 9Folge 123
Treibjagd

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 123: Treibjagd

22 Min.Ab 12

Als Ermittler Christian König mit verstauchtem Fuß auf dem heimischen Sofa sitzt, wird er Zeuge, wie im Nachbarhaus die Iranerin Tanaz Schneider brutal entführt wird. Eine fieberhafte Suche beginnt, bei der die Kommissare auf ein unfassbares Familiendrama stoßen.

