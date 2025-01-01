Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: Selbstjustiz
22 Min.Ab 12
Ein Schwerverletzter und zwei Tote werden in einer Fabrikhalle gefunden, mit mehreren Kugeln hingerichtet. Auf der Suche nach ihrer Identität stoßen die Kommissare auf ein dunkles Geheimnis, das alle drei verbindet und noch mehr Tote nach sich zieht.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1