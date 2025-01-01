Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 134: Sackgasse
23 Min.Ab 12
Baby entführt! Die 13 Monate alte Jasmin Ahrendts wird verschleppt. Der Entführer ist nicht nur skrupellos, sondern spielt darüber hinaus ein grausames Spiel mit den Kommissaren. Jeder Fehler kann den Tod der kleinen Jasmin bedeuten - und tatsächlich tappen Conny und Bernie in eine teuflische Falle ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1