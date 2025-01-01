Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Die letzte Lektion
22 Min.Ab 12
Peter Lohr, Chef eines Call-Centers, wird erstochen von seiner Frau gefunden. Die Kommissare ermitteln hinter der Fassade des scheinbar perfekten Ehemannes und stellen fest, dass sein Leben ausschließlich aus sexueller Gier und triebhaftem Verlangen bestand.
