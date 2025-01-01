Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Trügerische Fassade
22 Min.Ab 12
Mord auf offener Straße: Die Kegelschwester Johanna Kerben wird nach einem Vereinstreffen kaltblütig überfahren. Schnell wird klar, dass das Opfer mehr Feinde als Freunde hatte. Während Conny Niedrig unter Hochdruck ermittelt, flirtet Bernie Kuhnt lieber mit den Polizeischülerinnen eines Seminars.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1