Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Kuss des Todes
22 Min.Ab 12
Lediglich zwei Schüsse, die durch die Nacht hallen, deuten auf einen kaltblütigen Mord hin, dem der spielsüchtige Rafael Spons zum Opfer fällt. Hat sein Stiefbruder Max - ein erfolgreicher junger Boxer - etwas mit seinem Tod zu tun? Die Kommissare packt das Boxfieber und so ermitteln sie zwischen Halbwahrheiten, Wettleidenschaft und verschmähter Liebe im Rotlichtmilieu ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1