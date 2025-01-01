Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Kommt gar nicht in die Tüte
22 Min.Ab 12
Der ehemalige Unternehmer Gottfried Lukas ist tief gefallen: Er lebt mittlerweile mit allen Entbehrungen und Gefahren auf der Straße. Als er eines Nachts im Schlaf mit einer Plastiktüte erstickt wird, wirft der Mord zahlreiche Rätsel auf. Doch Bernies Vergangenheit trägt maßgeblich dazu bei, dass der mysteriöse Mordfall gelöst werden kann ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
