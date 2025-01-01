Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Haare, Hass und Hinterlist

SAT.1Staffel 9Folge 27
Haare, Hass und Hinterlist

Haare, Hass und HinterlistJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 27: Haare, Hass und Hinterlist

22 Min.Ab 12

Wer schön sein will, muss leiden? Die Friseurauszubildende Sarina Kölber wird beim Färben ihrer Haare lebensgefährlich verätzt. Hat es eine gnadenlose Konkurrentin auf ihren Arbeitsplatz abgesehen oder stecken andere unmoralische Motive hinter der Tat? Die Kommissare ermitteln zwischen Intrigen und Neid ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen