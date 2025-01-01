Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Versenkt
22 Min.Ab 12
Mord auf offener Straße: Eiskalt drückt der Mörder aufs Gaspedal seines Autos und überfährt die 33-jährige Ulrike Schubert. Sie ist sofort tot. Der Täter kann fliehen, doch mit jeder Vernehmung kommen die Kommissare dem Unbekannten einen Schritt näher ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1