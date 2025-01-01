Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Versenkt

SAT.1Staffel 9Folge 42
22 Min.Ab 12

Mord auf offener Straße: Eiskalt drückt der Mörder aufs Gaspedal seines Autos und überfährt die 33-jährige Ulrike Schubert. Sie ist sofort tot. Der Täter kann fliehen, doch mit jeder Vernehmung kommen die Kommissare dem Unbekannten einen Schritt näher ...

