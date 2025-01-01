Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 46
Folge 46: Der Deal ihres Lebens

22 Min.Ab 12

Bill Bolschewski träumt vom Deal seines Lebens - ein letztes Mal, wie sich nun herausstellt. Dann ist er tot. Der Fischgroßhändler wird erschlagen in seiner Lagerhalle gefunden. Doch wo ist das Motiv? Und was haben ein halbgefrorener Aal und eine Ladung Koks mit der Tat zu tun?

