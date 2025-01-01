Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Entlassung in den Tod
22 Min.Ab 12
Mit der Freiheit kam der Tod: Nach anderthalb Jahren Haft wird die 19-jährige Lea Kettler endlich aus dem Gefängnis entlassen. Doch schon kurze Zeit später wird sie brutal erstochen. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und treffen schnell auf eine Spur, die sie in die Vergangenheit führt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
