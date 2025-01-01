Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Die Liebe meiner Mutter
21 Min.Ab 12
Der 28-jährige Norman Kesseler wird erdrosselt in seinem Auto aufgefunden. Die Kommissare sind ratlos, denn während ihrer Ermittlungen müssen sie sich neben scharfen Videos, vielen Schulden und einer schmutzigen Erpressung auch noch mit einem mürrischen Parkplatzwächter herumschlagen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1