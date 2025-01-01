Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verlorene Hoffnung

SAT.1Staffel 9Folge 80
Verlorene Hoffnung

Verlorene HoffnungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 80: Verlorene Hoffnung

22 Min.Ab 12

Verliebt, verlobt und tot! Sehnsüchtig wartet Mike auf den Heiratsantrag seiner geliebten Stefanie, doch im romantisch geschmückten Hotelzimmer stirbt er einen qualvollen Vergiftungstod. Den Kommissaren stellt sich die Frage, wer dem smarten Playboy statt der ewigen Liebe einen grausamen Tod wünschte?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen