Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Tanz

SAT.1Staffel 9Folge 83
Der letzte Tanz

Der letzte TanzJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 83: Der letzte Tanz

22 Min.Ab 12

Blutige Rosen: Die 28-jährige Stripperin Lexi Richter wird nach einer Show brutal erschlagen in ihrer Garderobe aufgefunden. Die Ermittlungen im Rotlichtmilieu drehen sich im Kreis, bis ein "Hauch von Nichts" die Kommissare auf die Spur des Täters bringt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen